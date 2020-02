Prescrizione. Gratteri: Da Maggioranza mediazione al ribasso

(DIRE) Roma, 9 Febbraio – Quella raggiunta in maggioranza sulla prescrizione “è una mediazione al ribasso”. Così Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, ospite di ‘In mezz’ora in più. Il magistrato osserva intanto che nella mediazione di governo c’è “una disparità di trattamento” tra chi è assolto e chi è condannato in primo grado. Inoltre, osserva Gratteri, “la prescrizione serviva per costringere il legislatore, i politici a interessarsi a fare le modifiche per velocizzare il processo senza diminuire i diritti, questa è la madre di tutte le riforme”. (Tar/ Dire) 15:29 09-02-20