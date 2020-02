Sanremo 2020: vince Diodato

Il 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo è stato vinto da Diodato, che ha cantato il brano “Fai rumore”. Ad Antonio Diodato, pugliese ormai romano, sono stati assegnati anche il Premio della Critica intitolato a Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla, per la sezione Campioni. Sul podio con lui al secondo posto Francesco Gabbani, con “Viceversa”; al terzo i Pinguini Tattici Nucleari, con “Ringo Starr”. Un Sanremo, condotto da Amdeus, supportato dall’inossidabile Fiorello, che lascierà qualche strascico, dovuto alle polemiche iniziali su ospiti, compensi e partecipazioni, che come ogni anno hanno accompagnato i giorni antecedenti all’evento canoro più famoso d’Italia. Di seguito la classifica completa dei catanti che vi hanno partecipato e che si sono posizionati alle spalle di Diodato, quest’ultimo in quanto vincitore del Festival di Sanremo, è designato a rappresentante l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020.

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Elodie

8) Achille Lauro

9) Irene Grandi

10) Rancore

11) Raphael Gualazzi

12) Levante

13) Anastasio

14) Alberto Urso

15) Marco Masini

16) Paolo Jannacci

17) Rita Pavone

18) Michele Zarrillo

19) Enrico Nigiotti

20) Giordana Angi

21) Elettra Lamborghini

22) Junior Cally

23) Riki

