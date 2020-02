Thailandia. Abbattuto l’assalitore di Khorat. Aveva già ucciso 20 persone

Il soldato 32enne che ieri, 8 Febbraio, si era asserragliato in un centro commerciale a Khorat, in Thailandia, dopo aver ucciso 20 persone ed averne ferite almeno altre 30, è stato abbattuto durante l’intervento degli uomini delle forze speciali che preventivamente avevano presso il controllo del centro commerciale “Terminal 21” ed evacuato gli altri civili presenti. Era un sergente dell’esercito in servizio in Thalandia. Pare che l’assalitore avesse già postato sul suo profilo Facebook video e frasi che anticipavano il folle gesto.

