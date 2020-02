I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Loreto per l’incendio di due depositi e di un traliccio elettrico a media tensione. Le fiamme erano alte e visibili da lontano assieme alla lunga colonna di fumo. Sul posto la squadra VF di Osimo e l’autobotte da Ancona per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza.

