Bari. Polizia arresta 2 georgiani per furto

Una persona è stata arrestata ed altre due sono state denunciate in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia

Questa notte, al quartiere Picone di Bari, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini georgiani, un 30enne ed un 31enne, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio, tesi a prevenire e contrastare i reati predatori, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti presso un condominio ove era stata segnalata la presenza di persone sospette. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso in flagranza di reato i due cittadini georgiani che, dopo aver forzato la porta d’ingresso di una cantina, stavano asportando il materiale ivi custodito. I due saranno sottoposti a giudizio direttissimo nella giornata di oggi; in corso accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari al fine di valutare la posizione dei due, in relazione al soggiorno sul territorio nazionale.

Ben tre, invece, gli interventi effettuati ieri pomeriggio dai poliziotti della Squadra Volante per sedare liti in famiglia. Al quartiere San Paolo una donna è stata picchiata dal marito, un 38enne, alla presenza dei figli minori della coppia; la vittima è stata soccorsa da personale del 118 mentre l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari. Sempre al quartiere San Paolo, i poliziotti della Squadra Volante hanno sedato una lite in famiglia ed il loro tempestivo intervento ha evitato che la situazione degenerasse; anche in questo caso la lite era scaturita, tra marito e moglie, per motivi familiari. L’uomo, un 48enne, è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare ed è stato denunciato in stato di libertà. Al quartiere Libertà, infine, una donna di 39 anni è stata denunciata per minacce aggravate e percosse; per motivi legati alla separazione, ha aggredito il suo ex marito, per strada, con un mattarello.