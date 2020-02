Coronavirus. 910 morti, nuovi 60 contagi sulla Dimond Princess

09.15 – Sono 910 (908 in Cina) i decessi dovuti alle complicazioni scaturite da infezione da coronavirus. Le vittime hanno superato i morti causati dalla Sars. In base alle ultime stime sono 40.000 i contagiati di questi nuovi 60 pazienti sono sulla nave da crociera Dimond Princess, ferma da diversi giorni in un porto giapponese (nella baia di Yokohama), che portava in vacanza 3700 persone delle quali 35 sono italiane. Per quel che riguarda il connazionale 17enne bloccato ad Wuhan, città focolaio dell’infezione da viruscorona, il ragazzo sarà riportato in Patria con un volo militare.