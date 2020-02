E’ morto Domenico Bombino. Funerali Martedì, alle 15.00, nella chiesa di San Brunello

E’ morto dopo un breve malattia all’età di 77 anni, Domenico Bombino, padre di Giuseppe Bombino ex presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte, professore alla Facoltà di Agraria di Reggio Calabria, Responsabile Provinciale del movimento Cultura ed Identità, nonchè uno degli attuali candidati a Sindaco nel Centrodestra reggino. Per quanti volessero essere vicini alla famiglia Bombino, in questo triste e delicato momento, la camera ardente è stata allestita presso l’Hospice di Reggio Calabria mentre i funerali si terranno, domani Martedì 12 Febbraio, alle ore 15.00, nella chiesa di San Brunello. Al Professore Giuseppe Bombino, persona sempre disponibile, sempre cordiale ed educata ed alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze e l’affetto della nostra redazione.