(DIRE) Roma, 9 feb. – Un uomo di 25 anni e’ morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto alle 2.30 circa in via Dell’Oro a Fiumicino. L’auto su cui viaggiava, insieme a un’altra persona, per cause in corso di accertamento e’ uscita di strada e si e’ schiantata contro un palo. Il passeggero e’ stato estratto dalle lamiere e portato dal 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sul posto inoltre, sono intervenuti i Vigili del fuoco, e la Polizia stradale per i rilievi. (Ago/ Dire)