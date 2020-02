Foibe. Salvini: Orrore indicibile della pulizia etnica

(DIRE) Roma, 10 Feb. – “Oggi e’ una giornata che dovrebbe unire tutto il Paese, in onore e memoria di donne, uomini e bambini massacrati perche’ italiani, nell’orrore indicibile della pulizia etnica”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, leader della lega. Per fortuna, prosegue, “sono ormai pochi quelli che negano o dimenticano, quelli per cui questi sono morti di serie B, un po’ meno morti perche’ assassinati per mano comunista. L’ambizione e’ che i nostri ragazzi nelle scuole studino e ricordino questi tragici episodi, affinche’ queste bestialita’ non si ripetano mai piu'”. (Vid/ Dire)