Gaetano (Lega) chiede la visione dei verbali in 40 Comuni della circoscrizione Centro: “Nella sola Crotone 46 voti in più”

Salvatore Gaetano, primo dei non eletti tra le fila della Lega Calabria nella circoscrizione Centro alle ultime elezioni regionali, comunica di aver richiesto a circa 40 Comuni della circoscrizione la visione delle tabelle e dei verbali elettorali, per accertare l’effettiva rispondenza con i voti pubblicati dal servizio Eligendo del ministero dell’Interno. “Ad oggi – afferma – nella sola città di Crotone i verbali mi assegnano 46 voti in più. Attendo, tra l’atro, di visionare i verbali delle città di Catanzaro, Lamezia Terme, Cirò Marina e Cutro, dove maggiore era la mia aspettativa rispetto al numero dei voti”. Tra l’altro, ricorda Gaetano, la circoscrizione Centro è quella in cui la Lega Calabria ha ottenuto il maggior numero di voti e la percentuale più alta, con il 15.09 % delle preferenze. “I miei legali – conclude – stanno seguendo la situazione con attenzione, per valutare l’ipotesi di un eventuale ricorso da presentare dopo la proclamazione degli eletti”.