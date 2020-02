Milano: donna finisce sotto un tram, morta sul colpo

Alle 23.30 di ieri in piazza Oberdan a Milano, una donna coreana ha avuto un incidente con un tram, purtroppo non è sopravvissuta, come riporta l’Ansa. La giovane aveva circa 20 anni ed era accompagnata nel suo viaggio turistico da tre amiche che, inermi, hanno assistito alla scena. Il 118 e la Polizia Locale hanno portato le ragazze illese in ospedale in stato di shock, il conducente invece ha riportato delle lesioni non gravi, ma è tenuto sotto controllo medico. Il tram era appena ripartito dalla fermata di piazza Oberdan in direzione di viale Piave quando avvenne il fatto, tuttavia ancora non sono ben note le dinamiche dell’incidente.

SM