Milano: in zona Mecenate arrestati 2 spacciatori

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Mecenate della Questura di Milano hanno arrestato un uomo marocchino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, 24enne, è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti cocaina e a seguito di una perquisizione domiciliare sono stati trovati materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Nel pomeriggio, sempre in via Vittorini è stato arrestato un marocchino, 32enne, che alla vista della volante ha cercato di disfarsi di 4 involucri disperdendone il contenuto per poi tentare di ingerire altri 3 involucri. I poliziotti hanno immediatamente bloccato l’uomo che ha iniziato ad opporre resistenza e a spintonarli. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

