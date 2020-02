Vibo. Scuola, Provincia acquisterà montascale per Liceo Morelli

Solano: “Realizzato presto, verificherò come poterlo acquistare”

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Feb. – Il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano ha effettuato un sopralluogo al liceo classico della citta’ Morelli-Coalo per garantire una rapida soluzione in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche “che non consentono un accesso ai disabili e l’acquisto di un montascale per alleviare il problema”. Solano era accompagnato dal dirigente del settore Raffaele Suppa.

“In poco piu’ di un anno non posso conoscere tutti i problemi degli edifici scolastici – ha dichiarato il presidente della provincia – mi sono documentato e ho appreso che si tratta di una vicenda che va avanti da tempo. Sui temi legati alla disabilita’ abbiamo un occhio di riguardo. Il montascale – ha aggiunto Solano – verra’ realizzato in breve tempo, verifichero’ in che termini poterlo acquistare: i fondi ci saranno in quanto l’impegno di spesa non e’ gravoso”.

(Mav/Dire)