Carabinieri: servizi garantiti per la sicurezza in montagna

Grazie alla sua diffusione capillare sul territorio nazionale, l’Arma dei Carabinieri è da sempre essenziale a garantire sicurezza e intervento in caso di emergenza. Le competenze dei Carabinieri, a seguito dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato e del servizio Meteomont, si sono estese anche al delicato tema della sicurezza in montagna. Al fine di garantire un ottimo servizio al cittadino, le specifiche competenze a tutto campo dell’Arma, hanno molteplici obiettivi:

Monitoraggio del territorio innevato;

Previsione dei pericoli fino alla vigilanza e soccorso sulle piste da sci;

Prevenzione del rischio neve e valanghe;

Aggiornamento della banca dati meteonivometrica e della cartografia.

Molto consigliato poiché particolarmente utile è Meteomont, lo strumento di prevenzione del pericolo valanghe che fornisce quotidianamente un bollettino meteonivologico sullo stato del manto nevoso in tutto il territorio italiano. Tale servizio è nato nel 1978 per incrementare le condizioni di sicurezza della montagna innevata attraverso la previsione del pericolo valanghe. In 30 anni di attività è cresciuto molto ed è garantito dal lavoro dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando delle Truppe Alpine con la collaborazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. L’Arma è presente sulle nevi, sci ai piedi, per controllare le condizioni del tempo, valutare e analizzare il manto nevoso e la sua stabilità, vigilare sulle zone a rischio, incrociare e studiare i dati ed informare 3.000.000 di potenziali fruitori tramite il Bollettino Nazionale della Neve e delle Valanghe, consultabile sul sito http://www.meteomont.gov.it/

Fonte: DIFESA