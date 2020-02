Catania. Recuperato in mare il corpo di un giovane

In azione Guardia Costiera e Vigili del Fuoco

(DIRE) Palermo, 12 Feb. – Recuperato nello specchio d’acqua antistante alla stazione centrale di Catania il cadavere di un giovane uomo di colore. Il corpo e’ stato recuperato dalla sezione Navale dei vigili del fuoco, che hanno consegnato la salma alla Capitaneria di porto per le indagini. Nella tarda serata di ieri alcuni sub avevano segnalato alla Capitaneria la presenza in acqua di un cadavere e subito erano iniziate le ricerche da parte della guardia costiera e dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni sono riprese questa mattina fino al ritrovamento del corpo. (Sac/Dire)