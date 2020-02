Comune di Spilinga (VV): percorso attivato in favore dei beneficiari SIA/REI Ambito 26

Il 10 Febbraio, con la firma dei Progetti Personalizzati, si è conclusa la prima fase di un intervento di politiche attive a favore di beneficiari provenienti dal bacino di percettori del reddito di inclusione (ex SIA/REI), presi in carico dall’Ambito Territoriale n. 26 con Spilinga Comune capofila. Il progetto è partito il 14 Giugno 2018 con una riunione di Ambito per la costituzione di una rete di partenariato per la promozione delle Politiche Attive per il Lavoro ed ha ottenuto i primi risultati proprio grazie alla stretta collaborazione e piena sinergia tra le risorse impegnate per tutto l’Ambito ed il Centro per l’Impiego di Vibo Valentia, guidato dal Responsabile Gianluca Contartese. Durante tutte le fasi del percorso, i due Enti sono stati coadiuvati dall’assistenza tecnica degli operatori di Anpal Servizi SpA. In particolare, il progetto si è basato su due azioni principali: la presa in carico da parte dei Servizi Sociali e la stesura del relativo progetto individualizzato e la presa in carico presso il Centro per l’impiego per un percorso di accoglienza e di orientamento. Il tutto è stato finalizzato alla realizzazione di percorsi adeguati alla tipologia di utenza, spesso scarsamente scolarizzata e poco incline alla formazione e con un basso reddito, ovvero attraverso la misura delle work esperience (Tirocini di Inclusione Sociale). In particolare, il percorso di orientamento ha confermato l’ipotesi che questa platea di beneficiari necessitasse di percorsi di inclusione sociale attraverso azioni concrete e di reinserimento nel mondo del lavoro e di sostegno al reddito. Pertanto, in sinergia con il Comune di Spilinga si è proceduto ad attivare i partner della rete (Assindustria, Consorzio della Nduja) per coinvolgere le aziende maggiormente sensibili sul territorio ad ospitare percorsi di politiche attive adatti a questa tipologia di utenza. Le aziende del territorio hanno risposto in maniera immediata ed adeguata, cogliendo lo spirito dell’iniziativa, e circa trenta di esse (operanti prevalentemente nel settore Commercio, Edilizia e Terzo Settore) hanno dato la propria adesione, attivando, così, un totale di trentaquattro vacancy per i Tirocini di Inclusione Sociale. Negli ultimi mesi del 2019 gli operatori del Centro per l’Impiego, sempre coadiuvati dagli operatori di Anpal Servizi SpA, hanno raccolto ed analizzato le richieste dei profili avanzate delle aziende e poi hanno riconvocato i beneficiari della misura, predisponendo, così, l’azione di incrocio domanda/offerta al fine di abbinare debitamente ciascun utente alla vacancy. Per rendere efficace tutto ciò, rispetto alla rosa degli utenti e ai relativi profili professionali posseduti, ad ogni azienda sono stati forniti i nominativi di cinque potenziali beneficiari in modo che potesse scegliere il profilo più adeguato ai propri fabbisogni. Si arriva, dunque, alla data del 13 Gennaio con la firma delle prime 15 convenzioni tra il Centro per l’Impiego (Ente Promotore) ed altrettante aziende del territorio (Spilinga, Ricadi, Rombiolo, Briatico) e, dopo, l’espletamento delle ultime procedure amministrative (polizza di Responsabilità Civile e posizione INAIL), atte a consentire l’avvio delle attività. lunedì 10 febbraio presso il Comune di Spilinga, alla presenza di tutti gli attori coinvolti nel percorso (Servizi Sociali, Centro per l’Impiego di Vibo Valentia, Anpal Servizi, aziende, tirocinanti, tutor) è avvenuta la firma dei singoli Progetti Personalizzati, atto che consentirà l’avvio delle attività presso le aziende a partire da mercoledì 12 Febbraio. I tirocini avranno una durata di dieci mesi (inizialmente sei mesi e dopo una verifica potranno essere estesi ad altri quattro) e durante tutto il percorso sono previsti costanti momenti di verifica e monitoraggio da parte di tre figure di tutor, precisamente quello aziendale, costantemente presente durante le attività, quello degli operatori del Centro per l’Impiego ed infine il Case Manager (nuova figura prevista dalle linee guida dei Tirocini di Inclusione Sociale) a cura dei Servizi Sociali dell’Ambito 26. Un’ultima considerazione tecnica riguarda l’importanza “predittiva” di questa esperienza di costruzione di una rete interistituzionale. Nell’arco temporale intercorso per la costruzione e l’avvio di queste misure si è costruita e condivisa una modalità di lavoro tra i vari attori protagonisti, istituzionali e non, che ha gettato le basi per la gestione di futuri interventi nell’ambito delle politiche attive, come i Tirocini di Inclusione Sociale a favore del bacino degli ex percettori di mobilità in deroga (circa 250 beneficiari nel territorio che copre il CPI di Vibo Valentia) ma soprattutto in vista dell’attivazione dei percorsi in favore dei percettori del Reddito di Cittadinanza (in particolare con l’avvio dei PUC), nell’ottica di dare un servizio sempre più efficace e rispondente ai reali fabbisogni della cittadinanza.