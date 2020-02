Coronavirus, numero delle vittime salito a 1110 nella sola Cina

04.10 – Peggiora il bilancio delle vittime uccise dal coronavirus. I dati segnalano 1110 morti accertati nella sola Cina, la maggiorparte nella provincia dell’Hubei, in base alle informazioni fornite dalle autorità di Pechino. I contagi, sempre in relazione alle comunicazioni ufficiali sarebbero di 44.200. Aumenta il numero delle persone infettate a bordo della nave da crociera, Diamond Princess, ferma ormai da giorni in quarantena in Giappone, nella baia di Yokohama. Altri 39 passeggeri ed un dipendente del ministero della Sanità giapponese, salito a bordo per un’ispezione sono stati contagiati dal coronavirus. A bordo della nave ci sono 3.700 persone circa.

FMP