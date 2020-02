Gregoretti. Senato ha detto sì a processo contro Salvini

Il Senato della Repubblica, chiamato a decidere se mandare a processo o no Matteo Salvini per il caso relativo alla nave Gregoretti, ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro degli Interni. Il Senato ha nei numeri bocciato l’ordine del Giono di Forza Italia e Fratelli d’Italia che chiedevano la non autorizzazione a procedere con il processo contro il leader della Lega. Matteo Salvini è apparso tranquillo ed ha ribadito la sua totale fiducia nella magistratura e di aver agito per difendere il Paese, azione che rifarebbe qualora servisse a scongiurare pericoli anche in futuro. I senatori della Lega sono usciti dall’aula e non hanno preso parte alla votazione sul caso Gregoretti. Teoricamente l’esito del voto potrebbe anche cambiare perchè i senatori hanno tempo per decidere sino alle 19 e coloro che non si sono ancora espressi potrebbero ripensarci e farlo. Il risultato ufficiale verrà reso noto solo dopo le ore 20.00.

FMP