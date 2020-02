Roma. Furti: arrestato ladro acrobata in azione all’EUR

Comando Provinciale di Roma – Roma , 12/02/2020 12:00

È stato arrestato dai Carabinieri mentre si calava da un appartamento di via Cesare Pavese, nel cuore del quartiere Eur, grazie all’uso di un tubo di gomma legato ad un balcone. A finire in manette, lo scorso pomeriggio, un cittadino romeno di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti. L’uomo, con un complice riuscito a dileguarsi, ha raggiunto un terrazzino di un appartamento al secondo piano, al momento vuoto, forzando la serranda. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che ha visto la scena ed ha allertato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia Roma Eur ed hanno bloccato il ladro acrobata, mentre era ancora arrampicato ad un tubo da irrigazione utilizzato come corda. Sul posto i militari hanno sequestrato un borsone con tutti gli attrezzi del “mestiere”. L’arrestato è stato accompagnato in caserma in attesa del processo per direttissima.