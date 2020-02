Save The Date: 6^ Congresso Asso DPO. Milano, 12 e 13 Maggio 2020

Il 6^ Congresso Internazionale ASSO DPO si terrà nei giorni 12 e 13 Maggio 2020 a Milano, presso uno degli edifici storici e più prestigiosi: Palazzo Stelline. Il congresso è l’evento più importante di ASSO DPO, perché riunisce tutti gli stakeholder: dalle Autorità Garanti Ue per la protezione dei dati personali alle associazioni privacy europee fino ai Data Protection Officer delle multinazionali e delle PA. Il Congresso di ASSO DPO, giunto alla 6^ edizione, è diventato un evento irrinunciabile per la formazione e l’attività di networking di un Data Protection Officer; un appuntamento di rito per i privacy specialist provenienti da tutta Italia ed Europa: ASSO DPO è l’unica associazione italiana all’interno di CEDPO (la Confederazione europea delle associazioni privacy). Molti DPO di multinazionali e soggetti pubblici istituzionali interverranno al Congresso, si confronteranno membri e dirigenti di Autorità Garanti per la protezione dei dati di diversi Stati, esperti in tema di Data Protection e Cybersecurity e le principali associazioni europee dei DPO. Le due giornate, il 12 e 13 Maggio 2020, sono con un numero limitato di partecipanti per tenere alto il livello di attenzione e produzione scientifica. EARLY BOOKING sino al 29 Febbraio 2020. Chiusura iscrizioni 13/04/2020 o sino ad esaurimento posti.