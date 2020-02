Asi Calabria settore Nuoto: chiusura stagione Winter 2020

Stanno per tornare in vasca gli atleti del circuito Asi Calabria, settore Nuoto. Si svolgerà domenica 16 febbraio la seconda e ultima tappa della Winter season che si vedrà la Calabria del nuoto Asi a Catanzaro, presso la struttura Poligiovino. Dodici le società, che prenderanno parte alla manifestazione che non rinunciano alla formula sperimentata, collaudata e perfezionata da Asi Calabria, del presidente Giuseppe Melissi, col coordinamento del responsabile del settore, Giuseppe Gangemi. Nuotosprint.it consueto partner della manifestazione per conoscere in real time i risultati e le classifiche. Grande attesa per questa grande festa dello sport che chiude la stagione invernale del mondo natatorio di Asi Calabria.