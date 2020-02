Coronavirus. In Cina 1350 morti

E’ di 1350 morti accertate il triste bollettino ufficiale relativo alle vittime causate in Cina dall’infezione coronavirus (Covid-19). Di queste la maggioranza, 1310, era residente nella provincia dell’Hubei. In quest’ultima la commissione sanitaria cinese ha confermato la presenza di altri 14.840 nuovi casi di contagio da coronavirus. In Italia si apprestano ad essere dimessi gli altri 20 compagni di viaggio entrati in contatto con la coppia di turisti cinesi contagiati e ricoverati all’Ospedale Spallanzani di Roma. Il gruppo ripetutamente negativo ai test per coronavirus potrà lasciare l’ospedale in giornata.

FMP