(DIRE) Roma, 13 Feb. – Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agora’, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, in merito al Senato che ha votato per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per la vicenda Gregoretti, il 43% degli intervistati pensa che “e’ sbagliato”, il 41% che “e’ giusto”. Il 16% preferisce non rispondere. (Vid/ Dire)