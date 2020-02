Gregoretti. Gelmini: Processo a Salvini? Film già visto

(DIRE) Roma, 13 Feb. – “Salvini a processo? È un film che ho gia’ visto, lo stesso che ha coinvolto il presidente Berlusconi: la sinistra quando non riesce a vincere con le armi della politica ci prova con quelle della giustizia”. Cosi’ Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista alla “Gazzetta del Sud”. “Anche i sassi capiscono che Salvini ha agito da ministro nella consapevolezza dell’intero Governo. È paradossale e preoccupante che un ministro nella sua azione venga tenuto sotto scacco da alcuni magistrati. E particolarmente vergognoso e’ l’opportunismo dei 5 Stelle, che nel caso precedente avevano fatto votare la Piattaforma Rousseau per evitare il processo a Salvini, e ora fanno una capriola. Non hanno 5 stelle ma 5 facce, tutte di bronzo”. (Vid/ Dire)