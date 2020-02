Prossima la nomina del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania

Proposto al Plenum del CSM il conferimento dell’incarico al dott. Roberto Di Bella, giudice togato Tribunale Minorenni Reggio Calabria

Roberto Di Bella è stato prima giudice a Reggio Calabria dal 1993 e per un breve periodo a Messina e poi, dal 2011, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Per molti anni si è occupato dei minori della provincia reggina, spesso coinvolti in reati di ‘ndrangheta. Ha dato impulso al progetto “Liberi di scegliere” che oggi è diventato un protocollo governativo e ha permesso a sessanta ragazzi e alle loro famiglie di sperimentare nuovi orizzonti di vita. La sua attività ha ispirato il film Liberi di scegliere prodotto da Rai Fiction e Bibi Film Tv. Il dott. Roberto Di Bella, nato a Messina il 7 novembre 1963, ha lasciato recentemente l’incarico di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria per scadenza naturale. Adesso la Quinta Commissione del CSM, nella Seduta del 10 Febbraio 2020, ha proposto al Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare il conferimento al dott. Roberto Di Bella dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania (vac. dott.ssa Maria Francesca Pricoco).

D.C.