Governo. Bernini (FI): Crisi trascina Parlamento e Paese

(DIRE) Roma, 14 Feb. – “C’e’ un governo in cui il premier accusa una forza di maggioranza, determinante con i suoi voti al Senato, di essere passata all’opposizione; in cui una forza di maggioranza vota da giorni contro il governo; in cui il leader di un partito di coalizione annuncia la mozione di fiducia a un ministro. C’e’ un Parlamento bloccato per settimane dalla crisi del governo che non riesce piu’ a varare neppure provvedimenti salvo intese. E infine: c’e’ un Paese ultimo per crescita in Europa che aspetta di essere governato. A differenza del Pd, noi non ci permettiamo di invadere il campo d’azione del Quirinale: diciamo solo che in un Paese normale il premier avrebbe gia’ presentato le dimissioni, che la crisi senza fine della maggioranza rischia di far precipitare anche la crisi del Paese, e che bisogna assolutamente fermare questa deriva”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia (Com/Tar/ Dire)