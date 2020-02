(DIRE) Roma, 14 Feb. – Il leader della Lega Matteo Salvini smentisce un accordo con Matteo Renzi in chiave anti Conte. “Perche’ deve esserci un accordo sotterraneo? Farsi il fegato marcio per il signor Conte non e’ per me. Il problema- dice a Radio24- e’ che l’Italia si sta spegnendo. Ci fosse un governo lontanissimo da me ma coerente, che fa le riforme, io lo contesterei ma almeno farebbe qualcosa per l’Italia. Il dramma e’ che siccome sono divisi su tutto non fanno nulla”. (Tar/ Dire)