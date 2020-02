(DIRE) Roma, 14 Feb. – Incidente mortale in via Tiburtina 1494 in direzione Tivoli, alle ore 5 circa. Nello scontro avvenuto tra un autoarticolato e un’automobile, il conducente dell’auto, un uomo nato in Marocco nel 1963 e’ deceduto. Il passeggero, un connazionale 28enne, e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto i Gruppi Casilino e Tiburtino della Polizia locale. (Ago/ Dire)