Calabria. Jole Santelli proclamata Presidente della Regione

La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato ufficialmente Jole Santelli presidente della Regione Calabria. La diretta interessata ha partecipato alla seduta che si è chiusa con un accorato applauso dei presenti. La Santelli, esponente di spicco di Forza Italia, ha rappresentato tutto l’emisfero del Centrodestra calabrese, ha abbondantemente vinto le elezioni appena concluse con oltre il 55% delle preferenze. Una vittoria prevista che segna la fine della Governace Oliverio bocciata dalla maggiorozanza dei calabresi. Nessuna indiscrezione ancora trapela in relazione alla Giunta Regionale sicuro è, che ci sono molte emergenze da affrontare per cui saranno determinanti le decisioni della neo Presidente. In bocca al lupo alla Governatrice Jole Santelli affinchè risollevi la situazione assai compromessa della Regione Calabria.

FMP