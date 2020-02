Aborto. Salvini non può essere soluzione per stili di vita incivili

Terza volta che ti presenti al Pronto Soccorso paghi

(DIRE) Roma, 16 Feb. – “Ci sono immigrati che hanno scambiato i pronto soccorsi per l’anticamera di casa. Ci sono migliaia di cittadini che non pagano una lira. Io dico che la terza volta che ti presenti paghi”. Così Matteo Salvini, durante la manifestazione della Lega ‘Roma torna capitale’. Poi, prosegue: “Delle infermiere del pronto soccorso di Milano mi hanno segnalato che ci sono delle donne che si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza. Non e’ compito mio giudicare, e’ giusto che sia la donna a scegliere, ma il pronto soccorso non puo’ essere la soluzione per stili di vita incivili per il 2020”.

(Anb/ Dire) 18:55 16-02-20