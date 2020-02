La nota azienda multinazionale svedese, Ikea, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa cerca una 90ina di nuovi lavoratori per l’Italia. Si tratta di figure full time, ma anche part time; operanti in vari ambiti professionali, dalla logistica, all’amministrazione all’informatica. Fra le numerose assunzioni, vi sono anche diversi stage che l’azienda mette a disposizione dei più giovani, anche prima esperienza.

Fra le posizioni attualmente aperte, le più recenti sono:

Addetto Food Ikea;

Business Developer;

Quality Compliance Specialist;

Market Developer;

Addetto vendite;

Safety&Security Specialist.

Le candidature si effettuano online, dall’apposita pagina del sito aziendale. Dallo stesso collegamento web sono inoltre consultabili tutte le opportunità lavorative del momento e i relativi dettagli\requisiti.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Circa-90-posti-di-lavoro-in-Italia-con-il-colosso-Ikea.aspx