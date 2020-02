Lega: Boom d’iscrizioni 50mila nuovi tesserati

(DIRE) Roma, 16 feb. – Sono oltre 50mila le adesioni al tesseramento Lega Salvini Premier 2020 raccolte al termine della terza giornata ai gazebo. È possibile continuare a iscriversi al sito legaonline.it/iscriviti. Vista l’enorme richiesta sono gia’ state messe in produzione altre 50mila tessere. “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno aderito alla Lega in questo fine settimana- dice Il segretario Matteo Salvini- saremo presto di nuovo nelle piazze italiane per accogliere nuovi iscritti”. (Anb/ Dire) 19:50 16-02-20