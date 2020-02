Pisa. Tentato furto aggravato in concorso: arrestati un uomo e una donna macedoni

Comando Provinciale di Pisa – Pisa , 16/02/2020 10:03

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un uomo e una donna per tentato furto aggravato. Nella fattispecie, a Pisa, i militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti in via Bonanno Pisano e hanno sorpreso un italiano di 23 anni ed una coetanea macedone intenti a sottrarre un portafogli ad una donna. Arrestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, saranno giudicati domani con giudizio direttissimo.

fonte — https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/tentato-furto-aggravato-in-concorso-arrestati-un-uomo-e-una-donna