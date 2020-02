Aggredisce studentessa su un treno a Bari. Arrestato marocchino senza fissa dimora

In manette un senza fissa dimora, intervento della Polfer

(DIRE) Bari, 17 Feb. – L’ha bloccata sul sedile del treno che corre da Bari a Barletta ed inutili sono stati i tentativi di divincolarsi e chiedere aiuto. L’ha costretta a subire violenza sessuale. L’ha palpeggiata con aggressività, costringendola a non muoversi. Lei, una studentessa di 20 anni, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Così, gli uomini della Polfer sono riusciti a identificarlo e ad arrestarlo. In manette per violenza sessuale è finito un uomo di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già raggiunto in passato da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale italiano imposto lo scorso anno dal questore di Bari. L’episodio è avvenuto lo scorso 3 Febbraio ed è stata resa nota la notizia oggi dopo che gli agenti hanno trovato l’uomo che dopo la violenza, era scappato. Era da alcuni amici, accampato sul lungomare di Barletta. La vittima, subito soccorsa, e’ stata accompagnata in ospedale. L’aggressore è in carcere. (Adp/ Dire) 10:22 17-02-20