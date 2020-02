Coronavirus. Farnesina: forse italiano tra contagiati in Diamond Princess

(DIRE) Roma, 17 feb. – “Sembrerebbe che c’e’ un nostro connazionale che e’ pero’ partito con il volo americano perche’ e’ residente in America, sposato con una donna americana, quindi in quota americana sostanzialmente, che potrebbe essere tra i contagiati. Aspettiamo ancora delle conferme. Pero’ sarebbe il primo caso di un italiano comunque gia’ in volo per l’America. Nei connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato”. Cosi’ Stefano Verrecchia, capo dell’Unita di crisi della Farnesina, ad ‘Agora” su Rai Tre, sulla situazione degli italiani che si trovano sulla Diamond Princess. (Tar/ Dire)