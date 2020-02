Macerata, incidente stradale in località San Domenico di Civitanova Alta

I Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti alle 05.30 circa, a Civitanova Alta in Contrada San Domenico, per un’automobilista che ha perso il controllo della propria autovettura ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. Quando gli operatori hanno raggiunto il luogo del sinistro, il conducente era già uscito dall’abitacolo e preso in cura dal personale sanitario del 118. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’intervento. Alle operazioni presenti, anche, i Carabinieri.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63568