Milano. Spaccio di droga in “Quinto de Stampi”: Polizia arresta 25enne

Ieri sera in via Baroni gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno fermato un auto con a bordo un uomo per un controllo. Nell’autovettura i poliziotti hanno rinvenuto 11 involucri contenenti cocaina per un peso totale di 3.5 grammi e 220 euro in contanti. Dalla successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato due involucri di hashish del peso totale di 193 grammi. L’uomo, un cittadino italiano di 25 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945e4a8b4755e9a902733498