UE. Salvini: Non vogliamo uscire ma viene prima l’Italia

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “La posizione sull’Europa della Lega e’ sempre la stessa da anni: siamo all’interno del contesto europeo per cambiare da dentro le regole europee che stanno danneggiando l’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando al termine dell’incontro con gli amministratori della Lega al Palazzo delle Esposizioni. “Contiamo di essere sufficientemente bravi e testardi da cambiarle, il nostro obiettivo non e’ uscire da niente e da nessuno, ma se qualcuno ci mettesse davanti alla scelta prima l’Europa o prima gli italiani non ho dubbi che per la Lega venga prima l’Italia”, ha sottolineato. (Lum/ Dire)