Asi Calabria, conclusi i gironi di andata dei campionati di calcio

Giovanili, calcio a 5, calcio a 7, diversi campionati che riuniscono tantissime società sportive del territorio, coinvolgendo e appassionando bambini e adulti. Per quanto riguarda il campionato Prometeo di Calcio a 5 è la Struttura Sporting club Bocale a ospitare le partite, nel corso delle quali si sono avvicendate 9 squadre. Campioni d’inverno All Stars e FC Gin tonic-i, a parità di punteggio. Già ripartito il girone di ritorno che si concluderà il 26 marzo per poi lasciare il campo ai Play off a eliminazione diretta che, proseguirà sino a fine aprile. E’ il Clivia Reggio Village, invece, la struttura presso la quale si disputa il campionato, tutto reggino, di Calcio a 7. Sono 11 le squadre partecipanti che hanno visto in campo ragazzi dai 18 ai 40 anni. Ed è la Barbecue srl ad aggiudicarsi l’ambito titolo invernale. Il torneo si concluderà nel mese di maggio quando per la squadra vincitrice si apriranno le porte delle finali nazionali, alle quali potrà partecipare a spese del Comitato. Per quanto riguarda il Calcio giovanile, il campionato Asi prevede tre gironi di fascia tirrenica, che si disputano presso le strutture delle società partecipanti. Categoria primi calci, dai 7 ai 9 anni, Campione d’inverno Cittanovese. Categoria pulcini, dai 9 agli 11 anni. Chiudono in testa alla classifica di andata San Giorgio Morgeto, Cittanovese, Polistena calcio a 5. Per gli esordienti, dagli 11 ai 13 anni, è Campione d’inverno Polistena calcio a 5. Un approccio al calcio e allo sport, quello di Asi Calabria, che ha un riguardo particolare alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, che vivono in modo giocoso e formativo le prime esperienze di gioco e competizione. E in aprile, a fine campionato, per tutte e 3 le categorie, si aprirà una fase ulteriore per la conquista della Coppa Asi. A fine febbraio, inoltre, al via le partite per i piccolissimi classe 2013 -2014. Soddisfatti i responsabili calcio a 7, Giuseppe Megale, e del girone Prometeo, Sergio Latella, e il presidente regionale di Asi, Giuseppe Melissi, per questa prima tappa di campionato che ha regalato agli atleti e alle loro famiglie tanti bei momenti all’insegna dello sport.