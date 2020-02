Fabbrica dell’evasione fiscale, scoperta dalla GdF di Brescia

Vasta operazione della Guardia di Finanza in molte province italiane, 22 persone arrestate (17 in carcere e 5 ai domiciliari). Scoperto un eneorme giro di operazioni false. Indagini partite dai riscontri eseguiti presso uno studio di un commercialista a Brescia. Coinvolte circa 100 persone operazioni per più di mezzo miliardo di euro ed illeciti guadagni per 80 milioni di euro. La frode volta all’evasione fiscale coinvolgeva anche persone e professionisti lontani dal nostro Paese, fatta luce su riciclaggio di denaro in Croazia ed in Ungheria tramite l’appoggio di professionisti locali. Fermati corrieri con banconote per oltre due milioni di euro. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini della Guardia di Finanza di Brescia e Scico di Roma.

