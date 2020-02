Il Premio Socrate per il Merito anche al Generale Mori. Forse con polemiche

Premio Socrate 2020 per il merito. Oggi Cesare Lanza ha pubblicato su La Verità il seguente pezzo: Scommettiamo che, visto che le istituzioni non ci pensano, è molto importante, per noi comuni cittadini, battersi per far sì che il valore del merito sia rilanciato, sostenuto e affermato adeguatamente? Nei limiti delle mie modeste possibilità cerco di farlo: qualche anno fa ho fondato il Premio Socrate, da assegnare a personaggi italiani che si siano imposti grazie ai loro meriti, senza spintarelle e favoritismi. Domani proporremo la nuova manifestazione del 2020 e, se avete voglia e tempo, siete tutti invitati (palazzo Altieri, ore 17.30, in piazza del Gesù 49, Roma).Ecco l’elenco dei premiati: il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luigi Gubitosi, Roberto Sergio, Ernesto Preatoni, Rosanna D’Antona, Gina Lollobrigida, Michaela Castelli, Gaia Tortora, e il cast dell’Istituto Spallanzani (Marta Branca, Maria Rosaria Capobianchi, Concetta Castilletti e Francesca Colavita): hanno declinato l’invito a partecipare al Festival di Sanremo (iniziativa frivola, spettacolare?) e saranno invece presenti al nostro Premio Socrate. Ne sono orgoglioso. Ci sarà infine un premiato, il generale Mario Mori e prevedo qualche polemica. Mori infatti è stato in prima linea nella lotta alla malavita, onorato da straordinari apprezzamenti dai magistrati Borsellino e Falcone (vittime di devastanti attentati mafiosi). È stato poi condannato per le presunte trattative tra Stato e mafia: è in corso il processo d’appello, ho fiducia che saranno riconosciuti i suoi meriti e la sua innocenza. Senza arroganza, desidero sottolineare che non ci facciamo condizionare da niente e da nessuno, nella scelta delle personalità da premiare. Siamo indipendenti, non a caso Socrate è il nostro esemplare riferimento.