Varese, incidente stradale nel comune di Arsago

Al mattino di Martedì 18 Febbraio alle 08.30, i Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti sull’autostrada “A.8” nei pressi del comune di Arsago Seprio, per un incidente stradale. Per cause, ancora, in fase di accertamento il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo del proprio veicolo e si è ribaltato sulla sede stradale. Gli operatori, rapidamente, giunrti sul luogo con un’Autopompa e un’autogru, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente ferito. Sono in corso le operazioni di recupero dell’autoarticolato.

