Coronavirus. In partenza volo per rimpatrio italiani da Diamond Princess

Già in Giappone sanitario screening passeggeri

(DIRE) Roma, 19 Feb. – È prevista alle ore 19 di oggi la partenza del Boeing dell’Aeronautica Militare, diretto in Giappone che riportera’ i nostri connazionali che si trovano a bordo della Diamond Princess. L’intervento, coordinato dal tavolo del Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, e’ stato possibile grazie alla stretta sinergia tra i Ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa. È atterrato, invece, alle 14.30 il volo con il personale medico e i materiali necessari ai controlli sanitari per il test del Coronavirus a cui, nelle prossime ore, saranno sottoposti i viaggiatori che intendono tornare in Italia. Ai connazionali che risulteranno positivi agli accertamenti sanitari, sara’ comunque garantita la massima assistenza da parte dell’Unita’ di Crisi della Farnesina e dell’Ambasciata italiana in Giappone, in attesa del loro rientro in Italia nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza necessarie. I nostri connazionali, al rientro in Italia previsto nella notte tra giovedi’ e venerdi’, saranno sottoposti, cosi’ come indicato dal Ministero della Salute, a un periodo di quarantena di quattordici giorni. Le strutture militari di Pratica di Mare e del centro sportivo della Cecchignola, a Roma, garantiranno l’ospitalita’ e l’assistenza necessaria. (Vid/ Dire)