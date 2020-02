Genova, ritrovate madre e figlia disperse sulle alture di Arenzano

Nel tardo pomeriggio di Martedì 18 Febbraio, i Vigili del fuoco di Multedo hanno soccorso una madre e sua figlia che si erano perse sulle alture di Arenzano. La centrale operativa ha istruito le due su come comunicare la loro posizione tramite il GPS del telefonino. Le donne sono state recuperate dai Vigili del fuoco nei pressi del passo della Gava, dopo circa un’ora di cammino, e ricondotte in zona sicura. Dopo il soccorso delle donne i vigili sono ripartiti per cercare il cane, dotato di un collare con GPS inserito, anche lui disperso sulle alture.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63622