Tivoli (Rm). 55enne si masturba al passaggio di una studentessa: denunciato dalla Polizia

Individuato dalla Polizia di Stato un 55enne accusato di aver molestato una studentessa. Gli investigatori del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Di Corpo, da alcuni giorni monitoravano gli istituti scolastici del loro territorio per alcune segnalazioni di un uomo che, seduto in macchina, al passaggio delle studentesse si masturbava. La chiamata giusta è giunta poco prima delle 8 di mattina: una studentessa, passando vicino ad un’auto parcheggiata, si è sentita chiamare dall’uomo seduto al volante e, quando si è voltata, ha visto che lo stesso, con l’organo genitale ben in vista, si stava masturbando. La ragazza è fuggita a scuola ma prima è riuscita ad annotarsi la targa della macchina. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo che si era spostato ma era sempre parcheggiato nelle vicinanze di una scuola. Il 55enne è stato denunciato all’autorità Giudiziaria mentre prosegue il lavoro degli investigatori per verificare eventuali altri reati simili, commessi dalla stessa persona.