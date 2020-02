Coronavirus. Aumenta il numero dei guariti

07.30 – Il bilancio totale aggiornato riguardo l’infezione di coronavirus è: 2.128 vittime e 75.725 infettati. L’infezione appare quasi sottocontrollo in Cina dove per la prima volta il numero dei dei guariti supera quello dei contagiati. Le autorità cinesi hanno comunicato 394 nuovi casi sul territorio ed altri due persone, due russi, risultano contagiati sulla nave da crociera ormeggiata in quarantena a largo delle coste giapponesi. I due nuovi pazienti affettidal coronavirus sono stati prontamente ricoverati.

HTTH