Germania. Hanau, almeno 9 le vittime nei bar curdi

Secondo Bild, attentatore era cittadino tedesco con porto d’armi

(DIRE) Roma, 20 Feb. – Sono nove le persone uccise in sparatorie che hanno preso di mira gli avventori di due bar frequentati perlopiu’ dalla comunita’ curda ad Hanau, alle porte di Francoforte, in Germania: lo ha riferito oggi la polizia, dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo sospettato degli omicidi.

Secondo questa ricostruzione, l’attentatore e’ giunto in centro citta’ a bordo di un’automobile e ha aperto il fuoco attorno alle 10 di ieri sera. Oltre alle vittime diverse le persone ferite.

Stando al quotidiano Bild, la persona sospettata era un cittadino tedesco che aveva il porto d’armi. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato nella sua abitazione, insieme con quello di una seconda persona.

I locali presi di mira sono shisha bar, dove si fuma il narghile’.

