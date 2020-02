Roma Lazio Film Commission alla 70a Berlinale e all’European Film Market

Roma Lazio Film Commission sarà presente alla 70a edizione della Berlinale e al mercato EFM European Film Market per la promozione dei film sostenuti dalla Regione Lazio, del territorio e per lo sviluppo delle attività legate alla coproduzione. La Berlinale 2020, che terminerà il primo marzo, vedrà nella sezione Berlinale Special, “Pinocchio” di Matteo Garrone, In concorso “Siberia” di Abel Ferrara, prodotto da Vivo film con Rai Cinema, Maze Pictures e Piano e, sempre in concorso, “Favolacce” dei Fratelli D’Innocenzo, prodotto da Pepito produzioni, Rai Cinema, Vision Distrobution, Amka film, QMI. Nella sezione On Transmission Paolo Taviani converserà con il regista Carlo Sironi sul film d’esordio “Sole”. In programma durante la Berlinale anche “Networking breakfast Lazio – Catalunya”, incontri di coproduzione tra produttori italiani e spagnoli. Roma Lazio Film Commission è sempre stata all’avanguardia per la promozione delle coproduzioni internazionali verso nuovi mercati e territori. Questo incontro è organizzato in collaborazione con Catalan Films e TV, Catalunya Film Commission e Generalitat de Catalunya. Nell’ambito delle attività avviate da IFC Italian Film Commissions con il nuovo coordinamento dell’Associazione – Pres. Cristina Priarone Vice Pres. Paolo Manera, Vice Pres. Luca Ferrario – Roma Lazio Film Commission parteciperà a “Cappuccino with the Italians”, l’incontro di networking con i direttori dei fondi tedeschi e austriaci e con i produttori di quelle aree, per sviluppare nuove coproduzioni e dare nuovo impulso allo sviluppo delle collaborazioni tra Germania e Italia nell’audiovisivo. Saranno presenti i Fondi regionali di: Mdm Mitteldeutsche Medienförderung di Lipsia Dresda, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein di Amburgo, FFF Bayern di Monaco, Medienboard Berlin Brandenburg di Berlino, HessenFilm und Medien di Francoforte, e i fondi automatico e selettivo austriaci FISA – Filmstandort Austria, Österreichisches Filminstitut. Gli incontri con gli operatori dell’industria cinematografica, saranno presso l’Italian Pavilion, spazio istituzionale realizzato da Luce Cinecittà in collaborazione con ANICA e con il contributo di MiBACT, MAECI e ICE . Tra i partner: AFIC, APA, APE, Centro Sperimentale di Cinematografia, CNA, Creative Europe Desk Italy MEDIA, Doc.it, Festa Del Cinema di Roma, Fondazione Ente dello Spettacolo, Giornate degli Autori, IFC Italian Film Commissions, Short Film Center, Italy For Movies, MIA, SNCCI, SNCGI, UNEFA, Cinecittanews, 8 ½ , Eyescreen. L’allestimento, di questa nuova edizione, rende omaggio al sogno, tema caro a Federico Fellini.