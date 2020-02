Sanità. Malattia rare, oltre 300 mln persone al mondo ne sono affette

Quelle riconosciute sono 6mila. Il 72% ha origine genetica

(DIRE) Roma, 20 Feb. – Oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo (il 5%) sono affette da una malattia rara e, nell’insieme, il numero delle persone affette da queste patologie equivale alla popolazione del terzo Paese piu’ grande del mondo. Le malattie rare riconosciute sono oltre 6mila. Il 72% ha un’origine genetica, mentre altre sono il risultato di infezioni (batteriche o virali), allergie e cause ambientali o sono tumori rari. Il 70% delle malattie rare genetiche ha un esordio nella prima infanzia. Una malattia si definisce rara in Europa quando colpisce meno di 1 individuo su 2000. I dati sono emersi oggi a Roma in occasione della presentazione del primo portale del governo sulle malattie rare, al ministero della Salute. (Cds/Dire)