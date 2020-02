Santelli, Sandra Savaglio è l’Assessore all’Istruzione della Regione Calabria

La neo Presidente della Regione Calabria annuncia che Sandra Savaglio, nota astronoma e astrofisica, sarà il nuovo Assessore all’ Istruzione della sua Giunta. Alla Savaglio l’arduo compito di fare diventare la Calabria una delle regioni in cui si eccelle nella ricerca. “Io ringrazio moltissimo Sandra Savaglio – ha aggiunto Santelli – per aver accettato questa sfida: so quanto le costa lasciare la docenza e la ricerca, ma scegliere l’impegno pubblico è un salto di qualità,è far diventare patrimonio dei calabresi, e spero dell’Italia, la propria esperienza. È dare impulso al settore, è, soprattutto, creare occasioni per i giovani e lavorare per dare loro qualcosa in cui credere”. Queste la dichiarazione di Jole Santelli ad Ansa.it

